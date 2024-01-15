AK Partili Çankırı’dan Tunç Soyer’e zor soru: 44 milyar 700 milyon TL nerede?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kente yapılacak hizmet cetvellerini açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan tepki geldi.

Soyer'e 'kaplumbağa hızı ile başkanlık yapılmaz!" diyen Çankırı mevcut başkanlık döneminde kentin makyaj projelerle anıldığına dikkat çekti. 5 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devletten aldığı vergi payı bütçesine, kasasına giren rakamın 44 milyar 700 milyon lira olduğunu hatırlatan Çankırı; "Sayın Soyer'e soruyoruz bu paranın hizmet icraatı nerede? Su basan iş yerlerinin önündeki kum torbalarının altında mı? Yoksa Kültür Park'ı pazaryerine çeviren tezgahlarda mı? Bu kentin iyi yönetilmediği gibi elindeki mevcut değeri de sağlıklı şekilde kullanamadığı apaçık ortadadır. Kentin ekonomisine katkı sağlayacak tüm zenginlikler yanlış değerlendiriliyor. Bakınız, dünya markalarının birbiri ile satışta yarıştığı Konak Pier Alışveriş Merkezi bugün incik boncuk satışı yapılan adresten başka bir değil. İzmir'de istemezükçü cephe tarafından hak ettiği değerden yoksun bırakılmaktadır" dedi.

"O MAHALLELERİ İŞARET ETTİ"

Sık sık uzmanlar tarafından yıkıcı bir depremde işaret edilen sıralamalardan yer alan İzmir'in acil olarak kentsel dönüşüme ihtiyacının olduğunu aktaran Çankırı; "İzmir'de 900 bine yakın binanın dönüşüme uğraması gerekmektedir. Örneğin 2011'de Ballıkuyu, Kosova, Akarcalı, Yeşildere, Kocakapı Mahalleleri büyükşehir belediye meclis kararı ile acil kentsel dönüşüm kararı alınması ve 2012'de de TBMM'de onaylanmasına rağmen hala daha çivi çakılmamış vaziyette. Şimdi bunun sorumlusu kimdir?" diye sordu.

"AK BELEDİYECİLİK İZMİR'İ İZMİRLİLER İLE YÖNETMEYE TALİP"

Tunç Soyer'in kentte her yağış sonrası su baskınlarından vatandaşları maddi manevi zarara uğratan, mağdur eden Kemeraltı'na yönelik, alt yapı çalışmalarını hatırlattığı ifadelerine de sert eleştiriler yönelten Çankırı şunları söyledi: " Bu kenti yıllardın yönetenler Kemeraltı'ndaki alt yapı sorununa karşı kimi hedef almaktadır? Kendi mevcut belediyelerine ise eleştirileri Soyer'i ayakta alkışlarım. Ancak buranın halı altına süpürülmüş değil de görmek istemediğiniz ciddi boyuttaki sorunları şimdilerde sizin belediyecilikteki sınavınızı ortaya koymaktadır. Kemeraltı yerli yabancı turistlerin gözbebeği iken şimdilerde su baskınları ile anılan adres niteliğini taşıyor. Hizmet ciddi bir olgudur. Bunun ciddiyetini de ancak ve ancak fiziksel iyileştirmelerle yaparsınız. İhtiyaçları karşılarsınız. CHP'nin hizmetteki tutumunun parti içindeki tutarsızlıkları ve kendilerinin oy kaygısı ile nereye iliştireceklerini düşündükleri düğme arayışından başka bir şey değildir. İnşallah İzmir, hak ettiği hizmeti, ortak akılla ve şeffaf belediyecilik zihniyetiyle buluşacak. Bu yüzden AK Belediyecilik İzmir'i İzmirliler ile yönetmeye taliptir."