Aynı yerde ikinci kaza

İZMİR'DE, kaza nedeniyle olay yerinde çalışma yapan yol temizleme aracına, minibüs çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Kaza 03.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 02.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarında bir kaza yaşandı. Olay yerine A.S. idaresinde bulunan yol temizleme aracı gönderildi.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

TEMİZLEME aracı çalışma yaptığı sırada, A.Ş.(37) kullandığı minibüs temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören sürücüler, durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, sürücü A.Ş.'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafında olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.