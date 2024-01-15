Gaziantep Aile Akademisi ile toplum huzuru güvende

Gaziantep Aile Akademisi, toplumsal güveni ve huzuru tesis etmek için aile bireylerinin yaşadığı çatışmalara karşı tedbiri elden bırakmıyor. Vatandaşların yaşamına dokunmak, mutlu aileler ve bireylerle toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yereldeki kamu ve özel kurumlar iş birliğinde yeni bir projeyle Türkiye genelinde ses getirmeye hazırlanıyor.

HERKESE ÜCRETSİZ HİZMET

Bu kapsamda 26 Aralık'ta açılışı yapılıp hizmet vermeye başlayan akademide, yetim çocuklar ve aileleri, iletişim sorunları yaşayan aileler, erken yaşta evlenen çiftler, çatışma yaşayan çiftler, parçalanmış aileler, boşanma sürecine girmiş çiftlere eğitim, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Çatışma yaşayan taraflar arasında ise hakemlik rolü üstleniliyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen bu hizmet süreci Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Barosu, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile GAGEV ortaklığında yürütülüyor.

HUKUKİ DANIŞMANLIK VAR

Çeşitli kurumlarla iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; öncelikle eğitim talep eden kurum ziyaret edilerek planlama yapılıp uygulamaya geçiliyor. Mutlu aile modülü, evlilik öncesi eğitim programı, bağımlılık ile mücadele modülü, kadın sağlığı seminerleri, kadına yönelik şiddet farkındalık programı merkezin eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Akademide verilen hukuki danışmanlık hizmetlerinde aile içi problem yaşayan veya boşanma sürecine girmiş çiftlere aile birliğinin korunması adına destek verilirken; miras, velayet gibi konularda ise problem yaşayan ailelere kurum olarak avukatlık desteği veriliyor.

DEPREMİN YARALARI SARILDI

Bu çerçevede kişilere dilekçe yazma, gerekli durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunma gibi konularda rehberlik ve yönlendirme de yapılıyor. Deprem sonrası meydana gelen ihtiyaçlar nedeniyle çocukların olumlu baş etme mekanizmalarını ortaya çıkarıp farkındalık kazandırmak ve kendilerini ve duygularını tanıyarak depremin etkilerini bir nebze de olsa azaltmak için psiko-sosyal destek ekibi de eğitim faaliyetleri yürütüyor. Tüm bu hizmetler vatandaşlar tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanıyor.