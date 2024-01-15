İzmir açıklarında 185 göçmen kurtarıldı

İZMİR'İN Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 115 düzensiz göçmen yakalanırken, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 45 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak'ta Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzensiz göçmenler yakalandı. Aynı gün Urla açıklarında da lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.