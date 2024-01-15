İzmir Büyükşehir’den Buca’da çifte standart

İzmir'in Buca ilçesi Adatepe semtindeki 3/14 sokak ile 3 sokak kesişiminde İZSU tarafından alt yapı için kazılan alan, çalışmalar tamamlandıktan sonra asfaltlanırken büyük bir çifte standart ve haksızlığa imza atıldığı iddia edildi. Alt yapı çalışmasının yapıldığı yer ile arasında yaklaşık 100 metre mesafe olan bir binanın önü de asfaltlanırken yandaki binanın önü toprak halde bırakıldı.

'SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ'

Bu duruma tepki gösteren çevre sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin göz göre göre çifte standart uyguladığını söyledi. İZSU'nun alt yapı için kazdığı yer ile asfalt atılan yer arasındaki mesafe dikkat çekerken, belediyenin kişiye özel uygulama yapması vatandaşları isyan ettirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi İsa Nezir, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da her zaman yaptığı bir sorumsuzluk örneğini görüyoruz. Uzun zamandır beklenen bu yolun bu şekilde açılmadan tamamlanmış olması kabul edilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu mağduriyetin derhal giderilmesini bekliyoruz. Bu çifte standart ve ayrımcılık örneklerini İzmir'in başka yerlerinde de gördük ve görmeye devam ediyoruz. İnşallah üç ay sonra Buca ve Bucalıyı hizmetle tanıştırmak için yola çıkmış bulunmaktayız" diye konuştu.

TİRE'DE ÜRETİM YOLLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İzmir'in Tire ilçesinde, kış aylarının başlamasıyla birlikte özellikle kırsaldaki bazı dağ köylerinin üretim yollarında sorunlar baş göstermeye başladı. Yamandere köyü, Karakuzu ve Yönoluk mevkiinde üretim yollarının kapandığından şikayet eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

YAĞMURLAR YOLU BOZUYOR

Üretim yollarının son derece bakımsız olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Bu yıl kış mevsimi bol yağmurlu geçiyor. Dağ köylerinin üretim yolları aşırı yağışlarla bozuluyor. Çamur ve çukurlarla dolu yolları traktörler bile aşamıyor. Karakuzu ve Yönoluk mevkiindeki yol yaklaşık iki aydır bize geçit vermiyor. Sorunumuzun bir an ön önce çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştular. Zorlu yollardan traktörleriyle geçmeye çalışan üreticiler, başka alternatiflerinin olmadığını dile getirdi. Vatandaşların kaza ihtimaline rağmen bu yollar mecbur bırakılması tepkilere neden oldu.

Fotoğraflar: Tolga Tekin- Nadir Uysal