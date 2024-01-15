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Haberler İzmir İzmir polisi zehir tacirlerini 3 ay boyunca adım adım izledi: Eş zamanlı operasyonda 107 gözaltı

İzmir polisi zehir tacirlerini 3 ay boyunca adım adım izledi: Eş zamanlı operasyonda 107 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir polisi uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. Ekiplerin 3 ay boyunca takibe aldığı zehir tacirlerinin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 107 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir polisi zehir tacirlerini 3 ay boyunca adım adım izledi: Eş zamanlı operasyonda 107 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 107 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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