Kadın muhtarın eğitim seferberliği büyüyor

zmir'de okuma-yazma bilmeyen kadınlar için mahallesinde "eğitim seferberliği" başlatan ve 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 370 kadının okuryazar olmasına vesile olan kadın muhtarın başlattığı eğitim atağı hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar'ın oluşturduğu kütüphaneye, kimi kadın yaklaşık 1 saat yürüyerek, kimi kadınsa çocuklarını işe gönderip geliyor. Kadınların azim ve heyecanı hem eğitmenlerini hem de muhtarı memnun ediyor. Muhtar Hatice Akar, "Kursiyerlerimizin içinde okuma yazmayı öğrenip daha sonra ehliyet alanlar da var. Bebeğiyle gelip liseyi bitiren kadınımız da var. Bütün defter, kitap gibi ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Şu anda kütüphanede eğitim alıyorlar" diye konuştu.