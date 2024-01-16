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Haberler İzmir Hayatını Atatürk’e adayan Hanri Benazus vefat etti

Hayatını Atatürk’e adayan Hanri Benazus vefat etti

HABER MERKEZİ
Hayatını Atatürk’e adayan Hanri Benazus vefat etti
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitaplar yazan, 20 binden fazla fotoğrafla koleksiyon oluşturan ve sergilere imza atan İzmirli araştırmacıyazar Hanri Benazus, 94 yaşında vefat etti. Atatürk'e dair binlerce fotoğrafı biriktirip koleksiyon haline getirmesiyle tanınan Hanri Benazus, yaşlılığa bağlı hastalığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Türkiye'nin en büyük Atatürk koleksiyonlarından birini oluşturan Benazus, binlerce parçadan oluşturduğu koleksiyonlarıyla dünyayı dolaşıp Cumhuriyet'i anlatmıştı. Benazus'un cenazesi, bugün Altındağ Musevi Mezarlığında toprağa verilecek.
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