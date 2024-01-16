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Haberler İzmir İzmir’de ormanlık alandaki çöp poşetlerinden köpek ölüleri çıktı

İzmir’de ormanlık alandaki çöp poşetlerinden köpek ölüleri çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, çöp poşetleri içerisinde 2 köpek ölüsü buldu. Köpeklerin kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken bölgede çok sayıda siyah poşet olduğu görüldü.

İHA
İzmir’de ormanlık alandaki çöp poşetlerinden köpek ölüleri çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, etrafı sıkıca bantla dolanmış siyah poşetler gördü.

Durumdan şüphelenenvatandaşlar poşetleri yırttıklarında, içerisinde köpek ölülerinin olduğunu gördü. Kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen poşetlerdeki köpeklerden birisinin pitbull cinsi hayvan olduğu tespit edildi. Öte yandan, bölgede çok sayıda parçalanmış siyah poşetler olduğu da görüldü.

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