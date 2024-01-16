İzmir’de sağanak kabusu! İki kişi kamyonette mahsur kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle bir derenin taşması sonucu kamyonette mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde organize sanayi bölgesi yakınlarındaki bir derenin taşması sonucu dere üzerindeki yoldan geçen bir kamyonet mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonetteki 2 kişiyi kurtardı.
Dikili ilçesindeki İslamlar Mahallesi'nde de bir derenin taşması sonrası itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.
Karşıyaka ilçesinde ise Yusuf Vardar Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacının devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.