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Haberler İzmir İzmir'e kargoyla gelen peynir tenekelerindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

İzmir'e kargoyla gelen peynir tenekelerindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucuya geçit vermemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Güneydoğu'dan kargo paketiyle gönderilen peynir tenekelerin içine gizlenmiş 10 kilogramlık uyuşturucu narkotik köpeği Mia tarafından bulundu.

İHA
İzmir’e kargoyla gelen peynir tenekelerindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Son dakika İzmir haberleri... Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerinin geliştirdikleri farklı yöntemleri analiz eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden İzmir'e gönderilen kargo paketlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, narkotik dedektör köpeği Mia'nın tepki vermesi üzerine kargo paketiyle gönderilmiş peynir tenekelerinde aramalarda bulunuldu.

Tenekelerin içerisinde 9 kilo 605 gram esrar-skunk tespit edildi. Operasyonla alakalı 1 zanlı gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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