Kırmızı kartlık evlilik konuşma yasağıyla bitti

Futbol sahalarının önemli hakemlerinden İzmirli İbrahim Hakan Ceylan ile bir dönem MHK Başkanlığı yapan Lale Orta arasında çıkan aşk iddiaları Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Bu iddiaların üzerine, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Hakan Ceyla ile eşi Leyla Ceylan, 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Uluslararası bir üniversitenin Türkiye sorumluluğunu yapan Leyla Ceylan, evliliklerinin ikinci yılından bu yana gördüğü psikolojik şiddet ve aşırı kıskançlık nedeniyle FIFA kokartlı hakem eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Ceylan çiftinin boşanma davası İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Leyla Ceylan, yıllardır uğradığı psikolojik şiddete artık dayanamadığını ve eşi ile Lale Orta arasında çıkan aşk dedikodularının bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti. Çocuğunun velayetini talep eden Leyla Ceylan, aldatılmış olması sebebi ile duyduğu üzüntüden dolayı 1 milyon lira maddi, 1 milyon lira da manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

ARTIK DEMEÇ VERMEYECEK

Mahkeme sürecinin daha fazla uzamamasını isteyen Leyla Ceylan, geçtiğimiz günlerde mahkemede anlaşmalı boşanmayı kabul etti. 14 yıllık evliliğini bitiren genç kadının istediği maddi ve manevi tazminatın bir kısmının kabul edildiği, oturduğu evin de kendisine verilmesi üzerine boşanma evraklarını imzaladığı öğrenildi.

Ancak anlaşmalı boşanma dilekçesinde hakem Hakan Ceylan'ın, Leyla Ceylan'a evlilikleri ve kariyeri ile ilgili konuşma yasağı şartı eklettiği ortaya çıktı. Leyla Ceylan, mahkeme kararı ile eşi hakkında basında ya da sosyal medyada demeç vermeyeceğini kabul etmiş oldu. Müvekkiline konuşma yasağı getirildiğini belirten avukat Didem Özkardeş, "Leyla artık çok yıprandı, oğlu için hiçbir şeyi uzatmadan boşanma şartlarını kabul etti. Ayrıca boşandıktan sonra hakem Hakan Ceylan yeniden FIFA kokartı aldı" diye konuştu.

'SAĞLIK RAPORUNDA SAHTECİLİK YAPILDI'

LEYLA Ceylan, hakem eşi Hakan Ceylan ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bu iddialardan en dikkat çekeni ise, FIFA'ya verilmesi gereken sağlık raporunun eski tarihli olduğuydu. O dönemde Leyla Ceylan'ın iddiası şöyleydi: "FIFA listesini açıklamak için, Türkiye'den 3 hakem ismi istiyor. Bu isimler verildikten sonra FIFA, 3 hakemin de yakın tarihli sağlık kurulu raporlarını istiyor. Ancak isimleri verilen hakemler bu tarihi kaçırıyor. Bu hakemler Hakan Ceylan, Tolga Özkalfa ve Alper Ulusoy. Bu kişiler, sağlık raporlarının başvuru tarihini kaçırdıkları için eski tarihli alıyorlar. Ali Koç zaten bu isimleri vermişti."