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İzmir'de fabrika yangını: 1 kişi öldü 3 kişi yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir parfüm fabrikasında çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
İzmir’de fabrika yangını: 1 kişi öldü 3 kişi yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiğli'de faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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