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Haberler İzmir Uçaklar iniş yapamadı: İzmir'de seferlere sis engeli

Uçaklar iniş yapamadı: İzmir'de seferlere sis engeli

İzmir'de etkili olan yoğun sis, Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Gaziemir ilçesinde görüş mesafesini azaltan sis, sabah saatlerinde uçakları etkiledi. İniş yapamayan 4 uçak, alternatif havalimanlarına yönlendirilirken, diğer uçuşlarda ise gecikmeler yaşandı.

AA
Uçaklar iniş yapamadı: İzmir’de seferlere sis engeli

İzmir'de sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.

Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.

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