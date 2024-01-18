İşe geldikten 25 dakika sonra yangında öldü

ÜÇ İŞÇİ DE AĞIR YARALANDI

İzmir'de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Odak Kozmetik Fabrikası'nın deposunda deodorant tüplerinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında Kadir Zor isimli işçi hayatını kaybederken 3 işçi de ağır yaralandı.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, fabrikayı saran alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Patlamanın, işçiler fabrikaya girdikten 25 dakika sonra gerçekleşmesi ise yürekleri yaktı.