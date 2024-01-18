  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de feci olay! Zinciri kopan vinçteki 2 işçi 10. kattan düşerek can verdi

İzmir'de feci olay! Zinciri kopan vinçteki 2 işçi 10. kattan düşerek can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan korkunç olayda reklam tabelası asmak için vinçle bir plazanın 10'uncu katına çıkan 2 işçi, zincirin kopmasıyla birlikte aşağı düştü. Ağır yaralanan işçiler kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de feci olay! Zinciri kopan vinçteki 2 işçi 10. kattan düşerek can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA