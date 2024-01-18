Peynir tenekesinde 9 kilo uyuşturucu

Polis ekiplerinin zehir tacirlerine operasyonları devam ediyor. Ekipler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gönderilen kargo paketlerine narkotik köpeği Mia'nın tepki vermesi üzerine arama yaptı. Peynir tenekelerine saklanmış vaziyette 9 kilo 605 gram esrar-skank sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri mücadeleye, vatandaşların da desteğiyle devam edeceklerini açıkladı.