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Haberler İzmir Peynir tenekesinde 9 kilo uyuşturucu

Peynir tenekesinde 9 kilo uyuşturucu

FATİH ŞENDİL
Peynir tenekesinde 9 kilo uyuşturucu
Polis ekiplerinin zehir tacirlerine operasyonları devam ediyor. Ekipler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gönderilen kargo paketlerine narkotik köpeği Mia'nın tepki vermesi üzerine arama yaptı. Peynir tenekelerine saklanmış vaziyette 9 kilo 605 gram esrar-skank sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri mücadeleye, vatandaşların da desteğiyle devam edeceklerini açıkladı.
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