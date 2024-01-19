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Haberler İzmir Bornova'da uyuşturucu operasyonu: 19 kilo skunk ele geçirildi, 1 tutuklama

Bornova'da uyuşturucu operasyonu: 19 kilo skunk ele geçirildi, 1 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin aramasında 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi.

DHA
Bornova’da uyuşturucu operasyonu: 19 kilo skunk ele geçirildi, 1 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonda, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri bir kamyonla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. 17 Ocak'ta ekipler, söz konusu kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi. Z.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Z.U tutuklandı.

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