İzmir merkezli "naylon fatura" operasyonu: 17 şüpheli yakalandı 2 kişi aranıyor

İzmir merkezli "naylon fatura" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin katıldığı operasyon kapsamında, İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda, çeşitli firmalar adına kesilmiş 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 liralık e-fatura, toplam bedeli 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 lira olan 5 bin 745 imzalı senet, 1 milyar 725 milyon 355 bin lira tutarında 987 tahsilat makbuzu, 4 milyon 700 bin lira karşılığı yazılmış 40 çek, farklı firmalarca düzenlenmiş 5 milyon liralık 500 dekont, 94 kaşe ve 20 pos cihazı ele geçirildi.

Ayrıca 166 boş senet, 71 boş çek koçanı, 6 boş fatura koçanı, 12 klasör dolusu doküman ve çek nüshası, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile silahlara ait 68 fişek de bulundu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 17'si yakalandı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.