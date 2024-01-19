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Haberler İzmir İzmir'in 3 ilçesinde operasyon yapıldı! Silah kaçakçıları gözaltına alındı

İzmir'in 3 ilçesinde operasyon yapıldı! Silah kaçakçıları gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’in 3 ilçesinde operasyon yapıldı! Silah kaçakçıları gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 3 ilçesinde polisin düzenlediği silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliler yönelik, dün operasyon düzenlendi.

Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar, 23 kartuş, 21 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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