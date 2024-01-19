Katil vinç!

İzmir güne yine bir iş kazası ile uyandı. Önceki sabah Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kozmetik deposunda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de ağır yaralandığı olayın üstünden 24 saat geçmeden, bu kez Bayraklı'da, reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına çıkan 34 yaşındaki Halil Gül ile 35 yaşındaki Hüsnü Akan isimli 2 işçi, vincin zincirinin kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.

ZİNCİRLERİNDEN KOPTU

Hastaneye kaldırılan 2 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruştuma devam ederken, vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olay, Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. Bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), plazanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri metrelerce yükseklikten düştü. İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerinde bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü ambulansa aldı. Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLELER İSYANDA

Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan'ın (35) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kardeşi Hüsnü Akan'ın cenazesini almaya gelen Taner Akan (36), "Güvenlik önlemi tam olsa bunlar yaşanmayacaktı. İş güvenliği açısından bir zafiyet var. Şikayetçi olacağız. Kardeşimin 2 çocuğu vardı" dedi. Halil Gül'ün babası Şenol Gül de "Olay yerini gördüm, durum çok kötüydü. Oğlumun 1 çocuğu vardı. Olayın takipçisi olacağız" dedi.