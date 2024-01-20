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İzmir, Dağ'ı karşılamaya hazır

HABER MERKEZİ
İzmir, Dağ’ı karşılamaya hazır
AK Parti İzmir teşkilatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmen açıkladığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı karşılamaya hazırlanıyor. Bugün saat 14.00'te İzmir'de olması beklenen Dağ'ı Adnan Menderes Havaalanı'nda coşkulu ve heyecanlı bir kalabalıkla karşılayacaklarını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir için hazırız ve kararlıyız. Hamza Başkanımız; önce İzmir'in belirlediği bir isimdi. İzmirlilerin üç dönem vekil yaptığı, bütünleştiği, bağrına bastığı ve şimdi de belediye başkanı olarak görmek istediği bir isimdi. Hamza Dağ, milletin ve İzmir'in ta kendisidir" dedi.
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