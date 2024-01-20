Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

Son dakika İzmir haberleri....İzmir'in Konak ilçesinde bir grup İzmirli tarafından 1912 yılında kurulan, ardından 1933 yılında günümüzdeki yerine taşınan ve 1939 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Milli' unvanını alarak Türkiye'nin ilk 'Milli' adını taşıyan kütüphane olma özelliğine sahip olan İzmir Milli Kütüphanesi, 112 yıldır İzmirlilere kaynak oluyor.
1 milyon 700 bin kitabı bünyesinde barındıran, Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde yaklaşık 4 bin el yazması kitap içeren kütüphane, tarihe meraklı kişiler ve araştırmacılar için kaynak oluştururken, öğrenciler için de bilgi dolu bir çalışma noktası oluyor. Bünyesinde; Türkiye'deki ilk matbaa olan İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılmış kitabı, dünyadaki ilk matbaa olan Gutenberg Matbaası'nda basılmış kitabı, Fatih Sultan Mehmet döneminde el yazısıyla yazılan Düsturname-i Enveri orijinal nüshası ve birçok dünyaca tanınmış ünlü yazarların eserlerini barındırıyor.