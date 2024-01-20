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Haberler İzmir Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir'de 112 yıldır ayakta

Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir'de 112 yıldır ayakta

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde 1912 yılında kurulan ve içinde 1 milyon 700 binden fazla kitap barındıran İzmir Milli Kütüphanesi yılda 25 bin okuyucuyu ağırlıyor. Kütüphanede bünyesinde Türkiye'deki ilk matbaa olan İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılmış kitabı, dünyadaki ilk matbaa olan Gutenberg Matbaası'nda basılmış kitabı da barındırıyor.

İHA
Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

Son dakika İzmir haberleri....İzmir'in Konak ilçesinde bir grup İzmirli tarafından 1912 yılında kurulan, ardından 1933 yılında günümüzdeki yerine taşınan ve 1939 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Milli' unvanını alarak Türkiye'nin ilk 'Milli' adını taşıyan kütüphane olma özelliğine sahip olan İzmir Milli Kütüphanesi, 112 yıldır İzmirlilere kaynak oluyor.

1 milyon 700 bin kitabı bünyesinde barındıran, Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde yaklaşık 4 bin el yazması kitap içeren kütüphane, tarihe meraklı kişiler ve araştırmacılar için kaynak oluştururken, öğrenciler için de bilgi dolu bir çalışma noktası oluyor. Bünyesinde; Türkiye'deki ilk matbaa olan İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılmış kitabı, dünyadaki ilk matbaa olan Gutenberg Matbaası'nda basılmış kitabı, Fatih Sultan Mehmet döneminde el yazısıyla yazılan Düsturname-i Enveri orijinal nüshası ve birçok dünyaca tanınmış ünlü yazarların eserlerini barındırıyor.

Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

KÜTÜPHANENİN İLK KAYNAKLARI GİRİTLİ ALİ REFET EFENDİ'DEN
Kütüphanenin kuruluş sürecine dair bilgileri aktaran İzmir Milli Kütüphane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Puğ, "İlk defa devlet eliyle yapılan kütüphane İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi'dir. O dönemde bir grup İzmirli aydın isimler bir araya gelerek İzmir Milli Kütüphanesi'ni kuruyor. Giritli Ali Refet Efendi adında bir İzmirli de 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphane kurmuş, fakat şahsi gayretiyle yürütememiş ve o 10 bin kitabı bize bağışlayarak kütüphanenin ilk kaynağını oluşturmuş" dedi.

Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

ATATÜRK'ÜN KÜTÜPHANEYE ZİYARETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphaneyi üç kere ziyaret ettiğini söyleyen Puğ, "İki ziyaretini inşaat aşamasında, üçüncü ziyaretini de inşaat tamamlandıktan sonra yapmış. Türkiye'deki altı kütüphaneye basılan her kitaptan birer nüsha Kültür Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilir. Bunlarda da İstanbul ve Ankara dışında yararlanan tek kütüphane biziz. Onun için kitap koleksiyonlarımız da çok fazla" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

"İZMİR'İN BAŞVURABİLECEĞİ TEK KAYNAK"
İzmir'e yeni bir kütüphane kazandırılması gerektiğini söyleyen Ulvi Puğ sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün yaklaşık 1 milyon 700 bin kitabımız var. İzmir'in başvurabileceği tek kaynak İzmir Milli Kütüphanesi. Çok ilgi görüyoruz. 08.30-17.30 arasında hizmet veriyoruz. Sabah 08.30'da okuyucularımız kapının önünde sıraya girmiş halde bizi bekliyor. Yeni bir kütüphane kazandırmamız lazım. Hem kitaplarımızı açamıyoruz hem de okuyucu sayısında yeterli olamıyoruz. Yılda yaklaşık 25 bin okuyucu kütüphanemize geliyor. Pandemi döneminde bu sayı biraz azaldı ama kütüphanemiz hiç kapanmadı."

Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

BÜTÜN EL YAZMALARI DİJİTALLEŞTİRİLECEK
Cumhuriyet'in kuruluşundan bu zamana bütün gazete koleksiyonlarının ve kent planlarının ellerinde mevcut olduğunu vurgulayan Puğ, "150-200 yıllık şehir planlarımızı Katip Çelebi Üniversitesi ile bir ortak çalışmayla dijitalleştirdik ve bir kitaba bastırdık. Barkod okuyucularla tanınacak hale getirdik. Ayrıca bütün el yazmalarımızın hem bakım onarımlarını hem dijitallere aktarılmasını sağlayacağız. Okuyucular kitaba daha rahat ve zarar vermeden ulaşabilecek" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

İKLİMLENDİRME SAYESİNDE KİTAPLAR KORUNUYOR
Kütüphanenin İzmir'in yapı taşı olduğunu dile getiren Ulvi Puğ, "Binamız, birinci Cumhuriyet Mimarisi veya neoklasik mimari dediğimiz mimari tarzının en güzel örneklerinden Mimar Tahsin Sermet yapmış. Binayı devşirerek yapmamışlar. Orijinal kütüphane olarak tasarlanmış. O kadar güzel iklimlendirme yapmış ki şu arkamda gördüğünüz kitaplar Victor Hugo'nun orijinal kitapları, Fransa'dan heyetler gelip, 'nasıl böyle güzel korudunuz?' diye hayranlıkla izlediler. Kütüphane kendiliğinden kitaplara çok iyi bakan bir kurum. Burası İzmir'in yüzük taşı. Paha biçilemez eserlerimiz var. Kitap meraklıları ve koleksiyoncular bunları da görmeye geliyor. Düstürname-i Enveri adlı bir kitabımız var. Enveri bu kitabı iki nüsha yazmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde yazılan el yazmasıdır. Bir nüshasını o dönemde Fransız Millî Kütüphanesi'ne kaçırmışlar. Fakat orijinal ve tam nüshası bizim elimizde" açıklamalarına yer verdi.

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