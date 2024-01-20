Türkiye’nin ilk ‘Milli Kütüphanesi’ İzmir’de 112 yıldır ayakta

İKLİMLENDİRME SAYESİNDE KİTAPLAR KORUNUYOR

Kütüphanenin İzmir'in yapı taşı olduğunu dile getiren Ulvi Puğ, "Binamız, birinci Cumhuriyet Mimarisi veya neoklasik mimari dediğimiz mimari tarzının en güzel örneklerinden Mimar Tahsin Sermet yapmış. Binayı devşirerek yapmamışlar. Orijinal kütüphane olarak tasarlanmış. O kadar güzel iklimlendirme yapmış ki şu arkamda gördüğünüz kitaplar Victor Hugo'nun orijinal kitapları, Fransa'dan heyetler gelip, 'nasıl böyle güzel korudunuz?' diye hayranlıkla izlediler. Kütüphane kendiliğinden kitaplara çok iyi bakan bir kurum. Burası İzmir'in yüzük taşı. Paha biçilemez eserlerimiz var. Kitap meraklıları ve koleksiyoncular bunları da görmeye geliyor. Düstürname-i Enveri adlı bir kitabımız var. Enveri bu kitabı iki nüsha yazmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde yazılan el yazmasıdır. Bir nüshasını o dönemde Fransız Millî Kütüphanesi'ne kaçırmışlar. Fakat orijinal ve tam nüshası bizim elimizde" açıklamalarına yer verdi.