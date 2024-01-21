Dağ’a büyük sevgi seli

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ dün 15.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Dağ'ı İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanları, AK Parti İzmir Milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları, ilçe belediye başkan aday adayları, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MHP İlçe başkanlarıyla ve çok sayıda partili karşıladı. Havalimanını saatler öncesinden dolduran binlerce partili ve İzmirli, alanı AK Parti Bayraklarıyla doldurdu. AK Parti İzBB Adayı Hamza Dağ kendisini bekleyen kalabalığa sahneden kırmızı karanfil dağıttı.

Coşkulu kalabalığın karşıladığı Dağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözbebeği, Çakabey, UmurBey'in fethettiği, düşmanı denize döken şehir. Hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim, yaşamaktan gurur duyduğum, huzuru ve sevgiyi yaşadığım İzmir... Artık vakit sadece seni konuşma, sadece senin için düşünmek, sadece senin için çalışmak vaktidir. İzmir'imi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya hazır mıyız, kararlı mıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Nice sorunlar yumak olmuş ama ümitsizliğe, karamsarlığa yer asla yok. Çünkü biz İzmir'iz, başarabiliriz" dedi.

'TRAFİK SORUNU TARİH OLACAK'

"Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm bulan bir anlayışla hareket edeceğiz" diyen Dağ, "Belediye ile merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığı bir düzeni kuracağız. Altyapı sorunu tarih olacak, depreme karşı her önlemi almış bir anlayışımız olacak, trafik sorununu ortadan kaldıracağız, tertemiz bir körfezi bu şehre armağan edeceğiz. Bu bir hizmet yarışıdır. Miladı duymuş tartışmalar ile kimsenin gerçekleri örtmesine izin vermeyeceğiz. İzmir'i 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok" dedi. İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu güzel şehir vurdumduymaz idarecilerle örselenmiş, bitap düşmüştür. Şifası Hamza Dağ'dır. İzmir'in yetiştirdiği, yıllardır İzmir için çırpınan, İzmir sevdalısı Hamza Dağ ile o vakit bu vakit" dedi.