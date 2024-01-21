Foça’da korsan hafriyata isyan

İzmir'in Foça ilçesinde Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, ilçedeki mera alanına korsan hafriyat atıkları atılmasını protesto etti. Hafriyat atım noktasının etrafında tarıma elverişli alanlar ve vadi bulunduğunu belirten platform sözcüsü Ramiz Sağlam, "Foça'da uzun yıllardır biriken ve çözülmeyi bekleyen sorunlar, bulunduğumuz alandaki hafriyat tepeleri gibi yığılmış bir şekilde karşımıza çıkmaya devam ediyor. 2020 yılında çöplük alandaki yangın da yüreklerimizi ağzımıza getirmişti. Hafriyat atık bölgesi denetimsiz olduğu kadar doğaya zarar vermeye devam ediyor" dedi.

ŞİKAYETLER İNCELENDİ

Son aylarda hafriyat atık alanında kamyon trafiğinin yoğunlaştığını dile getiren Ramiz Sağlam, "Platformumuza gelen şikayetler üzerine bölgede iki kez inceleme yapıldı ve gelişmeler mercilere iletildi. Alanda görüştüğümüz Fatih Özkoç, alanın kendilerine ait olduğunu, Foça Belediyesi'ne başvurduklarını ve gerekli başvuruları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıklarını tarafımıza iletmişti. Bu süre zarfında hafriyat kamyonlarındaki artış, bölgedeki vatandaşların tepkisine neden olmuştur" açıklamasını yaptı.

'TAHRİBAT GİDERİLMELİ'

FOÇA Belediyesi tarafından hafriyat döküm alanı olarak kullanılan yerin yasal olup olmadığını ve bölge denetiminin kim tarafından yapıldığını sorgulayan platform sözcüsü Sağlam, "Son dönemde artan bu yoğunluğun nedeni Harmandalı Çöplüğü'nde yaşanan hukuki sonuç mudur? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Çöplüğü'ne çöp dökememesi yeni çöplükler oluşturma çabası mıdır? Hafriyat alanı en kısa sürede temizlenip tekrar doğal ortamına geri döndürülmelidir. Çevreye verilen tahribat acilen giderilmelidir" çağrısında bulundu.