İzmir’de 11 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı davasında yeni gelişme! Hapis cezaları onandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, incelemede, depremde yakınlarını kaybedenlerin "sanıkların eylemlerini olası kastla işledikleri, daha fazla ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği" ve sanıkların "delil toplanmadan ve taraflı bilirkişi raporlarıyla eksik inceleme yapıldığı" yönündeki itirazları değerlendirdi.

Daire, "Hükmolunan 13 yıl 4 ay hapis cezalarının işlenen fiillerin ağırlığıyla orantılı, hak, adalet ve nasafet kuralları ile dava dosyası içeriğine uygun olduğu, sanıkların binanın yıkılmasına etken kusurlu davranışların doğru biçimde belirlendiği, eksik inceleme yapılmadığı, hükümlerde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçeleriyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verdi.