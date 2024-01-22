Rapor isyanı

YEMEKTEN SONRA FENALAŞTI

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya (35), o dönem 5 yaşında olan çocukları Ece Melisa ve şu an 5 yaşında olan kardeşi Ege, 13 Nisan 2022'de İzmir Gaziemir'deki bir restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Kısa süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlanarak hastaneye gitti.

ÖLÜM NEDENİ HALA 'BELİRSİZ'

Ece Melisa sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni "belirsiz" olarak kayıtlara geçti. Küçük Ece'den alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu ise henüz çıkmadı. Adli Tıp raporunun 650 gündür çıkmamasına tepki gösteren Hasret Mercankaya, "Bu süreçte kanseri yendim ama hala kızımın otopsi raporu çıkmadı" dedi.

İYİ HABERE SEVİNEMEDİ

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, bu süreçte meme kanserine yakalandı. Belçika'da yapılan operasyonla sol memesi alındı. Kanseri yenen Hasret Mercankaya, "Kızımın otopsi raporunun aylardır çıkmaması nedeniyle, kanseri yendiğime bile sevinemiyorum" dedi.