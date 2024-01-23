Silahlı kavgada kalkan olarak kullanılan kadın: ’Beni bırakın’ diye yalvardım

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli B.M. ile T.Y. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, o anlar bir cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; B.M.'nin ruhsatsız tabanca ile koştuğu, bu sırada sokaktaki Öznur Şahin'in tarafların arasında kaldığı, B.M.'nin Şahin'i kalkan olarak kullandığı, çıkan arbedede B.M.'nin tabanca ile bacağından yaralandığı görüldü. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralı halde kaçmaya çalışan B.M. gözaltına alındı. Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan Öznur Şahin ifade verirken, kaçan diğer şüpheli T.Y. polis ekiplerince yakalandı.