Silahlı kavgada kalkan olarak kullanılan kadın: ’Beni bırakın’ diye yalvardım

'HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM'

3 çocuk annesi Öznur Şahin'in ifadesinde, "B.M. ve T.Y. adlı bu kişileri tanımam. Bu kişilerle husumetim ve kan bağım yoktur. Saat 19.00'da fırına ekmek almaya gittim. Ardından eve dönerken biri arkamdan sarılıp, karşı tarafa 4 el ateş etti. Sonrasında hızla oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu kişinin kime ateş ettiğini görmedim. Koşarak uzaklaşırken, arkamdan koşuşturmalar duydum. Ardından ilk ateşi eden ve adını karakolda öğrendiğim B.M., bana sarıldı. Geldiği yöne çevirdi. Elinden kurtulmak istediysem de bırakmadı. 'Bırak beni kimsin sen' diye bağırdım. Sonra sokaktan elinde silahla gelen, adını karakolda öğrendiğim T.Y. geldi. Bu kişi de silahı bana ve B.M.'ye doğrulttu. B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı. Olayın şokuyla evime gittim. Her ikisinden de şikayetçiyim" dedi.