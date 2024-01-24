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Haberler İzmir Başkan Erdoğan İzmir'e geliyor

Başkan Erdoğan İzmir'e geliyor

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan İzmir’e geliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısı için 27 Ocak Cumartesi günü İzmir'e gelecek. Başkan Erdoğan, dün AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ADAY TANITIM TOPLANTISI

DAĞ ve Saygılı ile İzmir'de isimleri açıklanacak ilçe belediye başkan adaylarına ilişkin görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, 27 Ocak Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek aday tanıtım toplantısına katılacak. Erdoğan, aynı gün Bayraklı Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını da yapacak.

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