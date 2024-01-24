İzmir’de dehşet! Zorla girdiği evdeki 12 yaşındaki çocuğu öldürdü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladı, kadının olayı görüp yardım çığlığı atan 12 kaşındaki kızını ise bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren L.M. (30), evin hanımı S. Ediz'i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz'i de yaraladı.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.