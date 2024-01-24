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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Sırtından ve bacağından vurulduktan sonra kaza yaparak can verdi

İzmir'de korkunç olay! Sırtından ve bacağından vurulduktan sonra kaza yaparak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Otomobiline ateş açılması sonucu bacağından ve sırtından vurulan Recep Baysener, hastaneye gitmeye çalışırken kontrolü kaybederek kaza yaptı. Takla atan araçtan kurtarılan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de korkunç olay! Sırtından ve bacağından vurulduktan sonra kaza yaparak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saat 17.30 sıralarında, Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Baysener idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA VURULDUĞU KAZA YERİNDE ANLAŞILDI

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Recep Baysener'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baysener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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