Dehşet evi

İZMİR Karabağlar'da önceki gün, Suriye uyruklu Levend Macun (30), demir kapı camını kırarak girdiği evde sevgilisi olduğu ileri sürülen Suzan Ediz'i (34) ve kızı Behiye Ediz'i (12) bıçaklayıp kaçtı. Olay Karabağlar Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macun, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Suzan Ediz'in evinin camını kırarak içeri girdi.

Levend Macun, evde bulunan Suzan Ediz'i yüzünden ve kolundan olmak üzere 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Okullar tatil olduğu için evde bulunan Suzan Ediz'in kızı Behiye Ediz'i de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Behiye Ediz müdahalelere rağmen kurtarılamazken anne Suzan Ediz'in tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemelerde olayın şüphelisinin Suriye uyruklu L.M. (30) olduğunu belirledi.

L.M. Buca ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.