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Haberler İzmir İzmir dahil 41 İlde zehir tacirlerine yönelik operasyon: 201 şahıs yakalandı

İzmir dahil 41 İlde zehir tacirlerine yönelik operasyon: 201 şahıs yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir imalatçılarına ve tacirlerine yönelik İzmir dahil 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" operasyonlarında 201 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA
İzmir dahil 41 İlde zehir tacirlerine yönelik operasyon: 201 şahıs yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda,"Narkogüç-46" operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 348 ekip, bin 136 personel, hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde yapıldığını bildirdi.

41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 Milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Yerlikaya paylaşımda, zehir tacirlerine karşı operasyonların karalılıkla devam edeceğini vurguladı.

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