İzmir’de doçent vahşeti

İzmir Bornova'da Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) aracın içinde vurdu. Olay dün saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi.

FARKLI SİLAHLAR VAR

Cinayet Bürosu dedektiflerinin yaptığı değerlendirmeye göre kendisine göstermediği kızını yaralı karısından almak isterken yaşanan boğuşmada kızı Linda Yılmaz'ı da yanlışlıkla vurdu. Baba Yılmaz, evden silah sesleri üzerine koşarak gelen kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) de ateş ederek öldürdü. Doç. Dr. Yusuf Yılmaz yaptığı katliamın ardından aynı silahla kendini başından vurdu. Kayınvalidesi, kızı ve kendi yaşamını kaybederken Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Yusuf Yılmaz'ın silah ruhsatının bulunduğu ancak katliamı yaptığı silahın o silah olmadığı belirlendi. Ayrıca aracında da dört adet silah ve ona ait mermiler bulunduğu öğrenildi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İlk müdahelesi yapılan Derya Uzelli Yılmaz, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.