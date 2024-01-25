İzmir’de hüzünlü veda

Atatürk Mahallesi'ndeki olayda hayatlarını kaybeden Dilek Uzelli (61), torunu Linda Yılmaz (3) ile cinayetin ardından intihar eden Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminden sonra yakınlarına teslim edildi.

Anneanne ve torununun cenazeleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Ata Camisi'ne getirildi.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı cenaze töreninde, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Yılmaz'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayda yaralanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın (38) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Eşinden ayrı yaşayan Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, dün Atatürk Mahallesi'ndeki sokakta, evlerinden çıkan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla ateş etmişti.

Saldırı sırasında annesinin yanında bulunan 3 yaşındaki Linda Yılmaz da babasının tabancasından çıkan kurşunla vurulmuştu. Yusuf Yılmaz, daha sonra tabancayla intihar etmişti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatlarını kaybettiklerini belirlemiş, yaralanan Derya Uzelli Yılmaz'ı hastaneye kaldırmıştı.

Yusuf Yılmaz ile Derya Uzelli Yılmaz arasında geçen yıl mart ayından bu yana devam eden boşanma davasının bulunduğu, Yusuf Yılmaz'ın 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti.