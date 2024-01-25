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İzmir'deki cinayet şüphelisi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün meydana gelen olayda sırtından ve bacağından tabancayla vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaparak can veren Recep Baysener'in cinayet şüphelisi, Urla ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İHA
İzmir’deki cinayet şüphelisi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen olayda, B.A. (24) tarafından sırtından tabancayla vurulduğu öğrenilen Recep Baysener (31), otomobiliyle kaçtığı esnada kaza yapmıştı. Kontrolden çıkarak ters dönen aracın içerisinde bulunan Baysener, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ayrıca meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

ŞÜPHELİ URLA'DA BULUNDU

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli B.A.'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Urla'da bir arkadaşının evinde saklandığı anlaşıldı. Eve düzenlenen operasyonda suç aletiyle birlikte yakalanan B.A. gözaltına alınırken, iddiaya göre ikili arasında alacak meselesinden kaynaklı husumet olduğu öne sürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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