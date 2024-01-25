Saliha Başkan engelli genci hayaliyle buluşturdu

ENGELLİ vatandaşın hayali Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu sayesinde gerçek oldu. Doğuştan engelli olan Kirazlı genç Erol Yörül hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye Başkan Özçınar'ın katkılarıyla sahip oldu.

'DAİMA YANLARINDAYIZ'

KİRAZ Kaymakamlığı'nın da destekleriyle akülü tekerlekli sandalye engelli gence hediye edildi. Akülü sandalyesine kavuşan Yörül'ün mutluluğu ise görülmeye değerdi. Akülü sandalyeyi engelli gence hediye eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, "Erol kardeşimizin ihtiyacı olan akülü sandalyeyi kendisine hediye ettik. Kaymakamlığımızın da destekleriyle kardeşimiz hayaline kavuştu. Amacımız hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu. Engelsiz bir Kiraz için çalışmalarımızı tün hızımızla sürdürecek ve hemşerilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yüzlerin güldüğü, herkesin eşit şartlarda yaşadığı Kiraz için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.