Soyer ne yapacağını hepten şaşırdı: 7 yıldır hizmet veren tesisi yeniden açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılının son günlerinde, Menemen Seyrek'te, 43 dönümlük arazide, sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezini hizmete açtı. Aynı anda 1000 sokak hayvanının misafir edebildiği kompleks o günün parası ile 5.6 milyon liraya mal oldu. Kompleksin içinde bir de 4 bin hayvan kapasiteli hayvan mezarlığı oluşturuldu.

4 Eylül 2017'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yazılı ve görsel basın yayın organlarına geçilen bültende alan içinde mevcut olan ve teknik donanımıyla bir hastane kapasitesine sahip "Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının her türlü tedavi, ameliyat ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Tesiste ayrıca, sokakta hayatını devam ettiremeyecek kadar yaşlı, engelli ve hasta hayvanlar ile agresif ve yasaklı ırklarında misafir edildiği bir ünitenin hizmet verdiğinin de altı çizildi.

ÖZEL'İN GÖZÜNE GİREBİLMEK İÇİN

Yaklaşmakta olan Yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözüne girebilmek için ne yapacağını şaşıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni bir skandala daha imza attı. Soyer 2016 yılının son aylarında bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde hizmete açılan Menemen Seyrek'teki sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini sanki kendi döneminde hizmete girmiş gibi gösterip ikinci kez açılışını yaptı.

SADECE TABELASI DEĞİŞTİ

Yeni adıyla 'Sahipsiz Hayanlar Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Soyer; "Bugün sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir insan, bir hayvansever olarak da buradayım. Uzun süredir kamuoyunda sokak hayvanlarının itlaf edilmesiyle ilgili yürütülen algı operasyonunu büyük bir üzüntüyle izliyorum. Bugün, tam da bu tartışmalar devam ederken can dostlarımıza sahip çıktığımızı gösteren bir adalet hareketi başlatıyoruz. Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi bu hareketimizin bir mihenk taşı olacak.

Hastanemiz, Türkiye'de bir belediye tarafından hizmete alınan ve tamamı kamu kaynaklarıyla hizmet veren en donanımlı ve kapsamlı hayvan hastanesi. Bu alanda ülkemize öncülük ediyor olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Soyer'in, yaklaşık 7 yıl önce, Aziz Kocaoğlu döneminde hayata geçirilen tesisi sahiplenip sanki kendi projesiymiş gibi ikinci kez açılışını gerçekleştirmiş olması 'skandal' olarak nitelendirildi.