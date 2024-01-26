Bize düşen 4.5 milyonla kol kola yürümek

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, dün seçim çalışmalarına Buca'da devam etti. Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini ileten Dağ, ardından Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na geçerek esnafın Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ve sektörün güçlenmesi adına yerelde yapılacakları paylaştı. Daha sonra İzmir Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği'nin Buca'daki merkezini ziyaret eden Hamza Dağ'ı, Dernek Başkanı Uğur Şengöz ve üyeler karşıladı.

Dağ, ayrıca Forbest Caddesi'nde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Dağ Balkanların önemine değinerek, "Göçmen kelimesi bana çok soğuk bir ifade olarak geldiği için özellikle Evladı Fatihan kelimesini ve suyun ötesi kelimesini kullanmayı daha uygun buluyorum. Dolayısıyla evladı Fatihan'dan bugün Buca'da da, Kınık'ta da, Ödemiş'te de, Bergama'da da var. Onun için bize düşen, bu 4,5 milyon hemşerimizle birlikte kol kola, bir arada önümüzdeki süreci yürütmek" açıklamasında bulundu.

'İZLER BIRAKACAĞIZ'

Hayatının bir bölümünün Buca'da geçtiğini söyleyen Dağ, "Dolayısıyla Buca'nın 47 mahallesinde mutlaka tanıdığım, bildiğim insanlar oldu. Buca Hastanesi'nin yapılmasında da Buca Cezaevi'nin taşınmasında da bu kardeşinizin bir katkısı oldu. Bizim sözümüz taahhüdümüz şu; bizim 15 yıldır bu şehirde bir izimiz, eserimiz nasıl varsa, bizden sonra gelecek olan nesillerin övgüyle bahsedebileceği izleri, eserleri önümüzdeki 5 yılda da inşallah hep birlikte bırakalım" dedi.

Dağ, "Seçildiğim taktirde ilk zamanlar brifinglerle uğraşacağım için Hamza Dağ'ı belki birkaç ay sokaklarda göremeyeceksiniz. Ama birkaç ay sonra beni nasıl bugün burada görüyorsanız, belediye başkanı olduktan sonra da bu şehrin sokaklarında dolaşırken göreceksiniz. Sadece klasik belediyecilik hizmetleri yapan değil, hanelerin içerisinde, bilmediğimiz, görmediğimiz bir takım sıkıntılar varsa, bunları da çözen biri olarak göreceksiniz. Ben bunun taahhüdünü veriyorum, verirken de 15 yıllık siyaset geçmişimi kefalet olarak size sunuyorum" temennisinde bulundu.

BU KEZ DE 'SONUNA KADAR DAĞ'

CUMHURBAŞKANLIĞI ve parlamento seçimlerinin ardından, arkadaşlarıyla birlikte Karşıyaka Çarşı'ya gelen 18 yaşındaki Ayşenur Şen, seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve "Sonuna kadar AK Parti" demişti. Genç kıza çevredeki vatandaşlardan tepki gelmiş ve ortalık bir anda karışmıştı.

Şen, genel seçimlerin ardından yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışması kapsamında gerçekleştirdiği saha çalışmasında Karşıyaka Çarşı'da esnaf ziyareti yapan Dağ'a eşlik etti. Yerel seçimler için de İzmirlilere çağrıda bulunan genç kız, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bence Hamza Dağ olmalı çünkü ben CHP'li belediyeden hiçbir hizmet görmedim. İnşallah Hamza Dağ olur. Bir defa şans verseniz İzmir'i güzelleştirebilir. Sonuna kadar Hamza Dağ" ifadelerini kullandı.