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Haberler İzmir İzmir adaylarını Erdoğan tanıtacak

İzmir adaylarını Erdoğan tanıtacak

AK Parti’nin İzmir adaylarını ilan etmek için yarın kente gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin de resmi açılışını gerçekleştirecek

HABER MERKEZİ
İzmir adaylarını Erdoğan tanıtacak

Partisinin İzmir adaylarını ilan etmek için yarın İzmir'e gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı netleşti. AK Parti'de 31 Mart Yerel Seçimleri için devam eden hazırlık süreci tamamlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Hamza Dağ olarak belirlenmesinin ardından ilçe belediye başkan adayları için son hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için 27 Ocak Cumartesi İzmir'e gelecek.

TANITIM SAAT 13.00'TE OLACAK

Erdoğan ilk olarak saat 13.00'te Halkapınar Spor Salonu'nda başlayacak etkinlikte belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak. Erdoğan, ardından hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin saat 15.00'teki resmi açılışına katılacak.

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