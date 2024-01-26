Medyada kamu yararı birinci planda olmalı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, internette yapılan yayınların düzenlemesi ve bu mecralar aracıyla işlenen suçlara yönelik TBMM'de bir konuşma gerçekleştirdi. Bursalı, "Kamu yararının ikinci planda tutulduğu bir medya demokrasimize katkı sağlamaz" dedi. Bursalı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, "22 yıldır Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bu adımlar sayesinde medya sektöründe ciddi büyüme yaşandı, çeşitlilik ortaya çıktı. Her fikir kendini ifade edebileceği bir mecra buldu. Ancak günümüzde sansasyon, kamu yararının önüne geçti. Öyle kalemler, öyle fikirler var ki amacı sadece belli kitlelerin hassasiyeti üzerinden algı oluşturmak, sözde gündem yaratmak. Hız, tıklanma, sansasyon, tiraj, reyting... Bunların merkeze alındığı, gerçek haberin, kamu yararının ikinci planda tutulduğu bir medya ne ülkemizin kalkınmasına ne de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayabilir. Bugün Türkiye'de, İletişim Başkanlığı marifetiyle bu sorunu çözmek için büyük çaba gösteriliyor" ifadelerini kullandı.