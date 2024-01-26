Tire’nin adayı MHP’li Arif Demirkan oldu

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8'inci etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe belediye 52 belde belediye olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı. Bu isimler arasında merakla beklenen Tire adayı da vardı. Günlerdir kulislerde İYİ Partili mevcut Belediye aday gösterileceği konuşulurken MHP tercihini mevcut ilçe Başkanı Arif Demirkan'dan yana kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuk olduğu bir televizyon programında bir soru üzerine "Devlet Bahçeli beyefendinin, Tire'ye özel bir talebi olması sonucunda sayın cumhurbaşkanımızın da karşılıklı mutabakat kurarak yapmış olduğu bir Narlıdere ve Tire değişimi oldu" açıklamalarında bulunmuştu