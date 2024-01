AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir’i hak ettiği hizmete kavuşturacağız

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, "İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız. İzmir'de hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz." dedi.

Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıymetli dava arkadaşlarım, güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle, selamlıyorum. Bu anlamlı, tarihi buluşmaya; hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. 12 yıl milletvekilliğini yaptığım, her bir köşesinde izler bıraktığım, Güzeller güzeli İzmir'imizin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak huzurlarınızda olmaktan, büyük bir onur ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, Belediyecilik denildiğinde herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmekte. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki yüksek başarısının sırrı, sizlerin ortaya koyduğu ve uyguladığı belediyecilik modeliyle mümkün oldu. Bugün bu belediyecilik modeli bir kar topu misali büyüyerek gönül coğrafyalarına sığmayan bir noktaya geldi.

Sizin bize çizdiğiniz bu yolda, Tevdi ettiğiniz bu görev için, Bizlere duyduğunuz güven için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına layık gördüğünüz için sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir haftadır İzmir'in sokaklarını, caddelerini adım adım dolaşıyoruz. İlk andan itibaren bizlere samimiyetle yaklaşan, sevgiyle kucaklayan, desteklerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, Kanaat önderlerimize, Esnaflarımıza, Hasılı kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tüm İzmirli hemşerilerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ziyaretlerimizde bir kez daha anladım ki; Güzeller Güzeli İzmir'e hizmet yolculuğunda bir değil bin ömür feda edilir…

Bizim tek derdimiz İzmir'dir. İzmir'imizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Her alanda potansiyelini ortaya çıkarmaktır. İzmir markasını yeniden zirveye taşımaktır. Bizim derdimiz İzmir'i sadece Ege'nin değil dünyanın incisi yapmaktır. 31 Mart'a kadar derdimizi, hayallerimizi, tasavvurumuzu İzmirli hemşerilerimize gece gündüz anlatacağız. İzmir'imizin kalbine, hemşerilerimizin gönlüne dokunacağız.

Şehrimize hizmet için çalmadık kapı bırakmayacağız. İstiklalimizin meşalesini yakan, Çaka ve Umur Bey'lerin rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetlisi, Zübeyde Hanım'ın şehri, İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Ve sevgili kardeşlerim, inşallah hep birlikte muvaffak olacağız. Çünkü 1 Nisan sabahından itibaren benim İzmirli hemşerilerim başka bir güne merhaba demek istiyor. Trafik çilesi bitmiş, Alt yapı ve üst yapı meseleleri hallolmuş, Ege'den Akdeniz'e uzanan sahada, sahil turizminin kalbi, deniz ticaretinin merkezi olmuş, Gerçek bir belediyecilik anlayışıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir istiyor. İnşallah, 31 Mart'tan sonra bunu el birliğiyle mümkün kılacağıZ. Çünkü biz İzmiriz, başarabiliriz.

Bu kardeşiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisidir. Kendisine ne zaman İzmir'imiz ile ilgili bir hususu aktarsak her daim "Ne gerekiyorsa yapalım" demiştir. İşte İzmir ile ilgili vaatlerimizde, projelerimizde, hayallerimizde bize güç veren, cesaret aşılayan, Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan bu muhabbeti ve sevgisidir. Bizler, 1 Nisan'dan sonra atacağımız her güzel adımda arkamızda

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın olduğunu bileceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, Sizlerin belediyecilikteki tecrübesi, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılma konusundaki kararlılığınız, hepimiz için bir ilham kaynağıdır. Bu kararlıktan ilham alarak; İzmir'imizi günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceğiz… İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız… İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz…

Kıymetli İzmirliler. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan 30 ilçemizin Belediye Başkan adaylarını açıklayacak. Bu adaylarımızın her biri ilçelerinin emini olmak için gece gündüz mücadele edecek. İlçelerimiz güzelliklerine güzellik katacak. Ve İzmir'imiz derin bir nefes alacak. "İzmir yeter bu çile bitsin" diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz.

Şimdi İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum? Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir'in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? İzmir'de tarih yazmaya hazır mısınız? Allah'ın izniyle biz de hazırız. Biz İzmire sevdalandık. Biz İzmire bağlandık. Artık ayrı gayrı olmaz diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.