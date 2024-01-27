AK Partili Sadık Doğruer kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Partili Sadık Doğruer'in hayatı, siyasi kariyeri 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala merak edilenler arasında yerini alıyor. 1994 yılında tıp fakültesinden mezun olan Sadık Doğruer, 2014 yılından itibaren Kınık Belediye Başkanı görevini yürütüyor. Peki Sadık Doğruer kimdir, nereli? İşte merak edilenler...

SADIK DOĞRUER KİMDİR?

1970'te İzmir'de doğdu. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mazun oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi "Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik" bölümünde Yüksek Lisans yaptı.1994-1995 yıllarında Afyon Dinar Merkez Sağlık Ocağı'nca tabip olarak görev yaptı. 1996 yılında Kınık Sağlık Merkezi'nde göreve başladı. Kınık'ta Sağlık Grup Başkanlığı, İşyeri Hekimliği ve Aile Hekimliği görevlerinde bulundu.

2014 yılından bu yana Kınık Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte, mesleki görevlerinin yanı sıra Kınık ve Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanlığı, Ege Balkan Türkleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Balkan Gündemi Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

2009 yılından 2014 yılına kadar Kınık ve Bergama'nın Bölge Hastanesi konumunda olan Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevini yapan Doğruer, 1996 yılından beri Kınık'ta yaşamakta, evli ve bir çocuk babası.