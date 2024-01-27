Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? Serkan Acar’ın biyografisi...

2 dönemdir Aliağa'da belediye başkanlığı görevini yürüten Serkan Acar'ın hayatı, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Acar, uluslararası alanda da başarılara imza attı. İşte Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın hayatı...

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR KİMDİR?

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1976 yılında İzmir Karşıyaka ilçesinde doğmuş olup, Uşaklı baba ve Manisalı annenin iki çocuğundan biridir.

İlköğretimini Piyale İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu'nda tamamladı.

Başarılı bir lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi.

Ailevi sebeplerden dolayı İzmir'de okuması gerektiği için 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti.

Hukuk eğitiminin ardından Tuzla Piyade Okulu'nda vatani görevine başladı. Daha sonra asteğmen olarak Siirt - Eruh, Şırnak -Yağızoymak'ta görev yaptı.

Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı. Atık kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı.

Çevre Bakanlığı ile çalışmalar yaparak, Türkiye'de ilk defa bu konu ile ilgili lisans aldı. 2007 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre sağlığına verdikleri katkıdan dolayı "Çevre Ödülü"ne layık görüldü. Bu konuyla ilgili yurtdışında da çalışmalarına devam etti ve tesisler kurdu.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Aliağa Belediye Başkanı seçilen Acar, bu göreve 31 Mart 2019 tarihinde ikinci kez seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.