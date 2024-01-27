Görenlere ‘pes’ dedirtti! Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem

Denizli'de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Reçine haline getirilen uyuşturucuyu ayakkabı tabanlığına gizleyen ve kayıtlara emdiren tacirlerin akılalmaz yöntemleri pes dedirtti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik başarılı operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda geride kalan 1 hafta içerisinde yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şahsın ayakkabısının taban kısmına gizlenmiş 530 gram reçine esrar, 45 bin 776 birimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.