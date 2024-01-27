MHP Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İzmir Dikili'de seçim heyecanı yaşanıyor. MHP'nin Dikili Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Sema Akıncı'nın kim olduğunu merak ediliyor.

SEMA AKINCI KİMDİR?

2 Şubat 1966 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesinde dünyaya gelen Sema Akıncı, üniversite eğitimine kadar olan tüm ilk, orta ve lise eğitim hayatını Dikili'de geçirdi. Üniversite eğitimi almak için başkent Ankara'ya gitti. Burada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından memleketi Dikili'ye geri dönen Sema Akıncı, 1989 yılından bugüne serbest avukat olarak mesleğini icra etmektedir.

SEMA AKINCI'NIN SİYASİ HAYATI

Sema Akıncı, siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başladı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Türkiye yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde MHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı olan Sema Akıncı, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yerel seçimleri için yeniden MHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı oldu.

SEMA AKINCI KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında dünyaya gelen Sema Akıncı, 57 yaşındadır.