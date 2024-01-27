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Haberler İzmir Sahte site dolandırıcılarına baskın: 28 kisi gözaltında

Sahte site dolandırıcılarına baskın: 28 kisi gözaltında

FATİH ŞENDİL
Sahte site dolandırıcılarına baskın: 28 kisi gözaltında
İzmir'de uluslararası rent a car şirketlerinin sitelerinin sahtelerini yaparak vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 10 ilde yapılan operasyonda sahte araç kiralama siteleri hazırlayıp 111 bin 400 TL dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 28 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yüzlerce mağdur olduğu öğrenildi. Uluslararası iki araç kiralama firmasına ait internet sitesinin benzerlerini hazırladıkları ve bu sitelerden araç kiralama ücreti aldıkları tespit edilen şüphelilerin ifadesi devam ediyor. Şüphelilerin, irtibat bilgisi olarak sahte internet sitesine yabancı kişilerin kimlik bilgileriyle açılan GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.
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