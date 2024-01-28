‘Dev hastane kente yakıştı’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı ve şöyle konuştu: "Hastanenin yollarını Büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Altyapı olarak yollarını yapmadı. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi. İlk etabı hallettik. İzmirimizin güzel insanları Hamza Dağ'ı İzmir'in başına getirecek ve İzmirimizin altyapı çileleri sona erecek."

"BU ÇİLE BİTECEK"

2 bin 60 yatak kapasiteli, 628 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde 6 ayrı hastane yer alan ve 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışının yapıldığı törende Başkan Erdoğan, "Şehir hastanemiz gerçekten güzel İzmir'imize yakışır bir eser oldu. Hiçbir eser üretmeden şehre yük olanlara ibret olmasını istiyoruz. 2002 yılında hükümete gelirken sizlere bir söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye baktığımızda verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 31 Mart seçimlerini de huzur içinde, hizmet yarışı şeklinde tamamlayacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini korumaya her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunuyor" dedi.