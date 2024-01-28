Doçent cinnetinde yeni detaylar

İZMİR'DE Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38) Doç. Dr. Eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp yaşamına son verdiği katliamla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, önce kızını almak için hamle yaptığında annesi vermedi. Bunun üzerine eşini ayaklarından vuran Yusuf Yılmaz, ardından kızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.

TEKRAR UYUTULDU

KIZININ ve annesinin öldüğünü gören Derya Yılmaz Uzelli ise 'Beni de öldür' diye yalvardı. Ancak Yusuf Yılmaz, 'Sen ölmeyeceksin. Çok acı çekeceksin' diyerek, eşini bilinçli şekilde öldürmedi. İşkence yapmak için ise eşinin saçlarını çakmakla tutuşturup, yüzünü ve kolunu nitrik asitle yaktı.

Yusuf Yılmaz'ın katliamdan önce kayınpederine ait otomobilde bulunan araç kamerasını da kırdığı, canına kıymadan önce ise eve defalarca ateş ederek içeride olan kayınpederini de öldürmeye çalıştığı anlaşıldı. Hastanede tedavisi süren Derya Yılmaz Uzelli'nin, kendisine gelince kızı Linda'yı sayıklayıp ağladığı bu nedenle tekrar uyutulduğu ifade edildi.